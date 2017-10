follow me.reports

Über das Format

In der dritten Staffel „follow me.reports“ geht’s um spannende Szenen und außergewöhnliche Subkulturen. Was macht eine Szene aus und vor allem: Was für Menschen stecken zum Beispiel hinter Gangster Rap oder der Cosplay-Szene? YouTuber und Host der neuen Staffel Anton Reyst taucht mit verschiedenen Protagonisten in ihren Alltag ein und findet heraus, was sie daran begeistert, Teil einer Szene zu sein. “follow me.reports” ist ein Reportageformat von funk in Zusammenarbeit mit ZDF info.