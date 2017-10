Guten Morgen Internet

Über das Format

»Guten Morgen, Internet!« ist Frühstücksfernsehen auf YouTube. In der Morning-Show starten Kelly und Freddie mit der Community mit spannenden News, Schlagzeilen zur Internetkultur, lustigen Geschichten und kuriosen Aktionen in den Tag. Kurz gesagt: Gute-Laune-Small-Talk mit einem Vollblut-Entertainment-Duo. Für Fans von Good Mythical Morning, WorldWideWohnzimmer, Vantastisch und natürlich Kelly und Sturmwaffel. Über die Macher: Events, Reisen und Alltagserlebnisse – auf ihrem Channel gewährt Kelly Einblicke in ihr Leben als YouTuberin. In Videos wie »Dinge, die Mädchen sagen« räumt sie auf selbstironische Art mit Klischees auf und thematisiert genau das, was ihrer Community unter den Nägeln brennt. Auf Freddies Kanal reihen sich Minecraft-Let‘s Plays an Trashmomente. Wenn er gerade mal keine weiteren Gaming-Skills sammelt, moderiert er Gaming Shows und hält seine Reisen in Vlogs fest.