Pop Date

Über das Format

Das »Pop Date« liefert Neuigkeiten über Künstler und Stars aus Kino, Serien, Musik und der Promi-Welt. Wie weit sind »30 Seconds to Mars« mit ihrer Albumproduktion? Warum singt Adele nicht beim Super Bowl? Was ist im neuen »Star Wars«-Trailer zu sehen? Was läuft da zwischen Rihanna und Drake? Und was kann die neue Kollektion von Beyoncé? Antworten auf diese Fragen gibt’s bei »Pop Date«. Über die Macher Marcel Emmel, Laura Dahm, Adrian Pflug und Freddie Schürheck sind nah dran an den Promis.