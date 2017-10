Problemzone

Über das Format

»Problemzone« ist eine Mischung aus Domian und einem gechillten Abend mit deinem Lieblingsrapper und Visa Vie, die sich gemeinsam um deine Probleme kümmern. Die Facebook Live Show läuft jeden zweiten Donnerstag um 19 Uhr und behandelt in jeder Folge ein anderes Thema, mit einem dazu passenden Gast aus dem Hip Hop-Bereich. Die Facebook Community kann in der »Problemzone« ihre Geschichten und Sorgen besprechen - Visa Vie und ihr Gast stehen dabei mit ihren Erfahrungen Rede und Antwort.Über die MacherinAls Moderatorin hat Visa Vie ihre eigene Sendung »Irgendwas mit Rap« auf Fritz und begleitet die Hip Hop Szene bereits seit Jahren durch verschiedene Formate im Netz. Nachdem sich in den meisten Formaten alles um die Künstler drehte, stehen bei »Problemzone« nun erstmals die Erlebnisse der Zuschauer im Mittelpunkt.