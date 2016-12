The Aliens - Trailer - Ab 1.10.

Ab 1.10. bei funk - Das neue Science-Fiction-Comedy-Drama, in dem Außerirdische in Großbritannien gelandet sind und nun als unerwünschte Einwanderer in einem abgeschotteten Abschnitt einer britischen Stadt leben. Lewis, eine Grenzwache in den Zwanzigern stellt sicher, dass Aliens und Menschen auf ihren Seiten in der Stadt bleiben.

