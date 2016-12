Reha

David geht auf Wunsch seines Managers Max in eine Entzugsklinik, in der auch psychisch erkrankte Langzeitpatienten behandelt werden. David freundet sich mit Kurt, einem gescheiterten Schauspieler an. Kurt hat so großen Einfluss auf David, dass dieser die Klinik gar nicht mehr verlassen will.

