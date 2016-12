Finanzen

David hat ein Theaterstück geschrieben und sogar einen reichen Finanzier aufgetan – Bunny Vasilis. Als Bunny das Stück allerdings ändern will, um es kommerzieller zu machen, verliert David das Interesse. Doch zu diesem Zeitpunkt hat seine Crew sich längst an das Luxusleben in Bunnys Schatten gewöhnt.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.