Like or Dislike

Wie tickt das junge Amerika? Was denkt, fühlt und will das junge Amerika im Vorfeld der Wahl? Dner trifft auf Youtube-Kolleginnen, auf professionelle Gamer, auf Politiker, auf Schüler, auf Menschen, die politisch engagiert sind und auf andere, die erlebten, was Amerika 2016 in Mark und Bein traf.