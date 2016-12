StarStarSpace #6 - Das Sternentor

Um mal meiner Idee von "es soll eine Mischung aus allen möglichen Serien und Filmen sein, in denen das Wort STAR vorkommt" nachzukommen, hier eine Hommage an eine weitere bekannte SciFi Serie! Plus subtile Gesellschaftskritik. Hui.

