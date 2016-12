Meine Freunde - LoveMilla FOLGE 2

Hallo! Das sind meine Freunde: Goth Gitta, meine beste Freundin Siiri, mein Freund Saku, der früher Siiris Freund war. In so einem kleinen Dorf muss man die Kerle recyclen...Wer sind eure besten Freunde? Was macht sie besonders, was regt euch an ihnen auf? Sagt es mir in den Kommentaren!Ich bin auch auf Facebook und Instagram:https://www.facebook.com/LovemillaGermany/https://www.instagram.com/lovexmilla/Auf meinem Kanal gibt es immer Dienstags und Donnerstags Geschichten aus meinem chaotischen Leben. Unzensiert und ohne Filter.go.funk.net/impressum

