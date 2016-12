Mein erster Job - LoveMilla FOLGE 1

In der ersten Folge erzähle ich euch, wie ich zu meinem neuen Job gekommen bin. In unserer Kleinstadt gibt es nicht so viele Möglichkeiten, neben der Schule was dazuzuverdienen. Aber als Saara auf einmal verschwunden ist, wurde im Café Robot eine Stelle frei. Und eins ist klar: A girl's gotta do, what a girl's gotta do.Erzählt mir in den Kommentaren, ob ihr schon einen Job habt oder wie ihr euer erstes Geld verdient habt!Ich bin auch auf Facebook und Instagram:https://www.facebook.com/LovemillaGer...https://www.instagram.com/lovexmilla/Auf meinem Kanal gibt es immer Dienstags und Donnerstags Geschichten aus meinem chaotischen Leben. Unzensiert und ohne Filter.go.funk.net/impressum

