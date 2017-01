Meine beste Freundin betrügt mich! LoveMilla Folge 8

Irgendwas stimmt da nicht mit Siiri und Saku. Ich glaube, die beiden haben was miteinander. Deswegen muss Siiri jetzt den Lügendetektor-Test machen. Also: Hintergeht eure besten Freundinnen nicht, denn die Wahrheit kommt ja doch immer raus!Seid ihr auch schon mal von eurer besten Freundin hintergangen worden? Erzählt es mir in den Kommentaren!

