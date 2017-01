Der blödeste Geburtstag meines Lebens - Lovemilla FOLGE 12

Boah, also so einen blöden Geburtstag hatte ich echt noch nie! Roope will mir keinen Vorschuss für meine Geburtstagsparty geben und meine Freunde schenken mir alle das Gleiche. Aber ich weiß schon, wie ich die Feier retten kann...Feiert ihr gerne Geburtstag oder seid ihr auch schon mal am Geburtstag enttäuscht worden? Erzählt es mir in den Kommentaren!Love, Milla.Ich bin auch auf Facebook und Instagram:https://www.facebook.com/LovemillaGer...https://www.instagram.com/lovexmilla/Auf meinem Kanal gibt es immer Dienstags und Donnerstags um 16 Uhr Geschichten aus meinem chaotischen Leben. Unzensiert und ohne Filter.go.funk.net/impressum

