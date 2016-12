Regel 1: "Dress like you mean it" | Alles Liebe, Annette - Episode 2

Annettefreut sich über den ersten Kommentar zu ihrem Vlog. Aber Moment! DerKommentator ist ein Hater - noch schlimmer: Maria! Der ist nämlich langweiligund wenn sie den Vlog von Annette anmacht, hat sie Angst, sofort insLangeweile-Koma zu fallen. Überhaupt findet Maria, könnte Annette ein bisschenAufregung in ihr Leben lassen, raus gehen und flirten zum Besipiel. Und damitsich das ändert, hat Maria zwischen Schlussmachen mit ihrem Freund und sichVersöhnen noch kurz ARNE-Konzertkarten klar gemacht. Die bringt Mariapersönlich vorbei, um Annette nochmal an Regel 1 zu erinnern: „Dress like youmean it“.

