Neuer Mitbewohner ist hässlich! | Alles Liebe, Annette - Episode 11

Whaaaaat? Henry, der Typ den Annette in Leipzig auf dem Konzert von Arne kennen gelernt hat, ist der neue Mitbewohner? Annette kann es nicht fassen. Ist aber auch n Ding. Noch viel schlimmer - Henry erkennt Annette nicht wieder! Maria kann Annettes Ärger nicht verstehen, Henry ist klein und hässlich und trägt Hochwasserhosen. Who cares? Annette! Es fühlt sich nämlich doof an, wenn man vergessen wird …

