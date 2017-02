Henry verlässt Annette?! | Alles Liebe, Annette - Episode 24

Annette hat nicht geschwiegen und Henry die Wahrheit über seine Gedichte gesagt. Daraufhin hat er - vermutlich - stumm den Raum verlassen. So zumindest lässt es sich rekonstruieren, dass sich Annette Sorgen macht, was Graf und Henry während eines gemeinsamen Baumarktausfluges wohl besprechen werden. Maria und Annette schaukeln sich in ihren Überlegungen gegenseitig hoch. Am Ende des Tages haben die beiden Jungs nur von einer Oma im elektrischen Rollstuhl zu berichten … Boys don't share! „Alles Liebe, Annette" ist die erste fiktionale Serie mit und um einen Vlog. Neben der Vlog-Perspektive von Annette werden auch Einsichten in Annettes Leben geboten und in das Leben ihrer besten Freundin Maria, bei der sie schon bald nach Start des Experiments einzieht. Marias Wohnung ist der ideale Ort für Annette, um ... seien wir ehrlich: um sich ablenken zu lassen. Neben Marias On-Off-Freund Graf dauer-couchsurfen der nerdige Henry und der selbstbewusste Arne in der Lounge, aus der Annettes Vlog gestreamt wird. Manchmal kommt auch Annettes Schwester Jenny vorbei, die schon im Kindergarten wusste, wie man Struktur und Ordnung in sein Leben bringt - ganz im Gegensatz zu Annette.Das wird eine aufregende Zeit, nicht nur für Annette. „Alles Liebe, Annette" ist eine Dramedy-Serie, die einerseits auf einen langen Erzählbogen, andererseits auf Vielfalt und Abwechslung setzt. Keine Folge ist wie die andere, eliptisches Erzählen steht im Vordergrund. Eine neue Folge von „Alles Liebe, Annette" erscheint jeweils am Dienstag, Donnerstag und Sonntag auf dem YouTube-Kanal und auf funk. Des Weiteren könnt Ihr an der Welt von Annette teilhaben. Annette wird gespielt von Barbara Prakopenka. Maria wird gespielt von Sophia Münster. Jenny, die große Schwester, wird gespielt von Laura Berlin. Graf, der Freund von Maria, wird gespielt von Robert Köhler. Arne macht Musik und wird gespielt von Tilman Pörzgen. Henry sortiert Dinge gern nach Farbe und wird gespielt von Delio Maläer. Die Serie ist inspiriert von einem Jahr im Leben der Lyrikerin Annette von Droste Hülshoff, eine der wenigen Frauen, deren Portrait auf einem Geldschein abgedruckt wurde. Die Musik der Serie stammt von Peter Hoffmann. Eine Produktion von Bastei Media im Auftrag von MDR SPUTNIK für funk.

