Doppeldate & ein Aktzeichenkurs (nackt) | Alles Liebe, Annette - Episode 22

Es ist Zeit für ein Doppeldate! So hat Maria Annette den Zeichenkurs nichtverkauft, aber hey, was soll‘s! Annette hat also tapfer erst ihr Date - nackt- Aktzeichenkurs - gezeichnet und ist dann mit dem angezogenen Date, Maria und Graf zum Kaffee trinken gegangen. Einigermaßen genervt wertet Annette den Nachmittag zuhause aus, trifft mit ihrer Kritik bei Maria aber auf Unverständnis ... super Nachmittag: Penis gesehen, guten Kaffee gehabt, was will frau mehr!

