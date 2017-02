Ich hab ihm einen Penis auf die Wange gemalt | Alles Liebe, Annette - Episode 28

Festival-Saison! Aber keiner - auch nicht Annette - will Marias Haare überm Dixi halten, deshalblädt sie Henry ein mitzukommen. Annette hofft, an die Nähe der letzten Tage -sie hat ihm einen Penis aufs Gesicht gemalt!!!! - anknüpfen zu können, aber Henry ist immer wieder für eine Überraschung gut, in diesem Fall eine negative. Nein, auf ein Festival hat er keine Lust und auf geschenkte Karten sowieso nicht. Zack, raus ist er und Annette weiß wieder nicht, was sie falsch gemacht hat.

