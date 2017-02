Geh nicht! Ich liebe DICH! | Alles Liebe, Annette - Episode 31

Der Abschied ist nah und Annette könnte Henry einfach so gehen lassen, ihre Wunden lecken, sich bei Maria ausheulen und irgendwann in den nächsten Typ verlieben. Aber Annette ist so hoffnungslos romantisch, dass sie Henry im letzten Moment ein „ich liebe dich“ offenbart und der reagiert leider wie erwartet. Er lässt Annette mit ihren Gefühlen allein. Aua.

