Cyberwoman (Folge 4)

Ianto hütet ein gefährliches Geheimnis: Im Keller des Torchwood-Gebäudes hält er seine Freundin Lisa versteckt, die nach einem Angriff in ein Mischwesen aus Mensch und Maschine verwandelt wurde. Nur mit Hilfe komplizierter Apparaturen kann er Lisa am Leben erhalten. Ein Spezialist soll ihm bei der Rückverwandlung seiner Freundin in einen Menschen helfen. Doch dann geht einiges schief.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.