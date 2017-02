Die Geistermaschine (Folge 3/OV)

Ein mysteriöses Artefakt ist in die Hände eines jungen Mannes geraten, der von Torchwood aufgespürt werden muss. Das Artefakt gibt Einblicke in die Vergangenheit bestimmter Orte, an denen sich besonders emotionale Momente ereignet haben. Als Owen das Gerät in die Hände kommt, wird er Zeuge einer Vergewaltigung, die sich in der Vergangenheit abgespielt hat. Er setzt alles daran, den Täter aufzuspüren.

