Erntezeit (6/OV)

Innerhalb weniger Wochen verschwinden in einer ländlichen Region in Wales 17 Menschen. Das Torchwood-Team begibt sich auf Spurensuche und stößt bald auf ein scheinbar menschenleeres Dorf. Und eine noch grausamere Entdeckung wartet auf sie: die Überreste menschlicher Körper. Schnell finden sie heraus, dass das Dorf doch nicht so leer ist, wie es scheint.

