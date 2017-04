Die Gestrandeten (Folge 10/OV)

So schnell kann es gehen: Ein Riss im Universum und schon fliegt ein Kleinflugzeug aus dem Jahr 1953 in die Gegenwart. Das Torchwood-Team bekommt die Aufgabe sich um die drei Insassen zu kümmern und sie an die heutige Zeit zu gewöhnen. Gwen kümmert sich um die jugendliche Emma, Owen kümmert sich mehr als er sollte um die Pilotin Diane und Jack versucht, John den Verlust seines bisherigen Lebens erträglicher zu gestalten. Doch die unfreiwillige Zeitreise ist nicht für alle ein Segen.

