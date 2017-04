Captain Jack Harkness (OV)

Bei einer Routineuntersuchung in einer leerstehenden Konzerthalle, geraten Jack und Tosh in einen Riss, der sie ins Jahr 1941 zurückversetzt. Während das Torchwood-Team versucht, die beiden mit allen Mitteln zurück zu holen, treffen die beiden Zeitreisenden in der Vergangenheit auf den richtigen Captain Jack Harkness, dessen Identität Jack einst nach dessen Tod angenommen hatte. Ein Blick in den Kalender verrät Jack zudem, dass der richtige Jack Harkness bereits am nächsten Tag bei einem Unfall ums Leben kommen wird.

