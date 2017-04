Vatertag

Am 7.11.1987 starb der Vater von Rose bei einem Verkehrsunfall. Der Doctor reist daher mit Rose zurück zu diesem Schicksalstag, damit Rose den sterbenden Mann trösten kann. Doch im Affekt entscheidet Rose sich dazu, ihren Vater vor dem Unfall zu retten. Sie löst damit ungewollt Chaos in der Zeitlinie aus. Sofort erscheint die Gesundheitspolizei, in Form fliegender Monster. Sie versuchen plötzlich den Planeten aufzufressen...

