Der Spalt (Folge 11)

Der Doc trifft auf eine Feindin, die er längst im Jenseits glaubte: Magaret, eine überlebende Slitheen! Sie schlüpft in die Gestalt von Cardiffs Bürgermeister und will einen Zeitriss verursachen. Dieser Zeitriss könnte die gesamte Welt in Stücke reißen. Daher versucht der Doktor - zusammen mit Rose und Capitain Jack - Margaret zu fangen...

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.