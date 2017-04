The Unquiet Dead (Folge 3/OV)

The Doctor takes Rose back through time to 1869. But in Victorian Cardiff, the dead are walking, and creatures made of gas are on the loose. The time-travellers team up with Charles Dickens to investigate Mr Sneed, the local Undertaker. Can they halt the plans of the ethereal Gelth? (Text: BBC)

