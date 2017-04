World War Three (OV)

Downing Street announces mankind’s first Interplanetary War. But the real danger is much closer to home. The Doctor, Rose and Harriet Jones race against time to unmask the villainous Slitheen, but only Rose’s mum and boyfriend hold the key to salvation. Can the missiles be stopped? (Text: BBC)

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.