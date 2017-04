Aliens of London (Folge 4/OV)

The first episode in a two-part story. The Doctor takes Rose home. But when a spaceship crash lands in the Thames, London is closed-off and the whole world is on Red Alert. While the Doctor investigates the alien survivor, Rose discovers that her home is no longer a safe haven. Who are the Slitheen? (Text: BBC)

