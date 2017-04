Dalek (OV)

Beneath the Salt Plains of Utah, the billionaire collector Henry Van Statten holds the last relic of an alien race. When the Doctor and Rose investigate, they discover that the Doctor’s oldest and most deadly enemy is about to break free. It’s a fight to the death, with Rose caught in the middle (Text: BBC)

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.