Class 1

Die aktuelle Spin-off Serie von Doctor Who spielt in der aus Doctor Who bekannten Schule im Londoner Shoreditch, die Coal Hill Schule. Unglaubliche Gefahren brechen durch die Mauern von Raum und Zeit. Die Dunkelheit kommt - und London ist unbeschützt. Einzig vier Schüler der Coal Hill Schule stehen zwischen uns und der Zerstörung der Welt.