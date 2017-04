Blutige Anfänger (Folge 2)

Die tragischen Ereignisse während des Balls haben Ram sehr zugesetzt. Er kann sich nicht an die neue Realität gewöhnen und entfernt sich immer mehr von den drei anderen. Verzweifelt versucht er auf dem Footballfeld die Nerven zu behalten. Als Ram sieht wie einer Person die Haut abgezogen wird, glaubt er den Verstand zu verlieren. Doch er hat sich nicht getäuscht: Denn auch Tanya, Charlie und April haben es mit einem furchterregenden monströsen Drachen zu tun, der seinen Opfern die Haut abziehen will. Allen wird schnell klar, dass sie angegriffen werden. Um das Monster zu bekämpfen und Coal Hill zu beschützen, muss die Clique zusammenhalten. (Pressetext: ONE)

