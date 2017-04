Das Teilen eines einsamen Herzens

April leidet darunter, dass sie ihr Herz mit Shadow Kin-Anführer Corakinus teilen muss. Seine Versuche, die Verbindung zwischen ihnen zu trennen, haben diese noch weiter verstärkt. Nach und nach werden immer mehr Persönlichkeitsmerkmale des Anführers in Aprils Wesen sichtbar. Als ihr Vater überraschend auftaucht, brechen ihre neuen Shadow Kin Kräfte aus. Erschrocken vor sich selbst sucht April Trost bei Ram. Sie schwört ihm, dass sie ihr Herz zurückgewinnen wird. In der Zwischenzeit erleben die anderen etwas Merkwürdiges: London wird von ominösen Blütenblättern heimgesucht… (Pressetext: ONE)

