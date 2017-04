Trailer Episode 3

Mitten in der Nacht erscheint ein unerwarteter Besucher an Tanyas Fenster. Auch Ram und Miss Quill werden von verblüffenden Erscheinungen in Angst und Schrecken versetzt. Das hat folgenden Grund: In London treibt ein Alien sein Unwesen. Es kann sich in verstorbene Angehörige und Freunde verwandeln. Die Clique nimmt den Kampf gegen diese besondere Bedrohung auf. Nur so können sie verhindern, dass Tanya für immer verloren ist.

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.