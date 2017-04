Trailer Episode 7

Während die Clique nachsitzen muss, macht Dorothea Miss Quill ein verblüffendes Angebot: Sie will ihr helfen, Arn – den Parsiten - aus ihrem Kopf zu entfernen, sodass sie ihre Freiheit wiedererlangt. Gemeinsam mit Gestaltenwandler Ballon reist Miss Quill in einer metaphysischen Maschine in außergewöhnliche und gefährliche Welten. Dabei sammelt sie Materialien, die für ihre lebensverändernde Operation notwendig sind. Nachdem sie die schwere Operation überstanden hat, muss Miss Quill einen Weg zurück zur Erde finden. Die neue Miss ist bereit, in den Krieg zu ziehen.

