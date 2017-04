Orange is the new Black 1

In der Emmy-prämierten Dramedy-Serie wird die gut situierte New Yorkerin Piper Chapman von einem vergangenen Verbrechen eingeholt und landet im Frauenknast. Einige Folgen sind FSK 16 und auf funk.net ab 22 Uhr zu sehen. Check doch mal die funk App, da kannst du nach Alterscheck Orange is the new Black jederzeit anschauen. Jeden Freitag zwei neue Folgen!