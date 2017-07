Doctor Who - Staffel 1

Doctor Who ist eine britische Science-Fiction-Serie, in der ein unsterblicher Außerirdischer vom Planeten Gallifrey mit seinen menschlichen Begleitern in einer Telefonzelle durch Zeit und Raum reist. Die Neuauflage der Kultserie hat in Großbritannien einen wahren Hype ausgelöst. Jeden Dienstag zwei neue Folgen!