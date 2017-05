Invasion

Bei einem Einbruch in das Haus eines Ehepaares wendet sich plötzlich das Blatt und die Einbrecher werden auf schreckliche Weise umgebracht. Nur die Ehefrau Beth scheint keinerlei Verletzungen davongetragen zu haben, was das Torchwood-Team sofort auf den Schirm ruft. Sie vermuten, bei der Frau handelt es sich um eine Außerirdische. Bald darauf finden überall in Cardiff weitere Anschläge statt. Kann Beth ihnen helfen?

