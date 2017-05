Kiss Kiss, Bang Bang (OV)

Captain Jack returns, as the Torchwood team reunites to fight a rogue Time Agent. The mysterious Captain John Hart is determined to wreak havoc, and needs to find something hidden on Earth. But with Gwen’s life in danger, and cluster bombs scattered across the city, whose side is Jack on?

Solltest du nicht automatisch zum Video weitergeleitet werden, klicke bitte hier.