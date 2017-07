Hellfjord (OV)

Während der Parade zum Nationalfeiertag bricht Gunnar, das treue Pferd des Polizisten Salmander, zusammen. Als der Gnadenschuss nicht die erhoffte Wirkung zeigt, nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Vor den Augen der fassungslosen Menge versucht der Norweger mit pakistanischen Wurzeln das Pferd auf skurrile Weise von seinem Leid zu erlösen. Nach dem Zwischenfall soll Salmander aus dem Dienst entlassen werden. Da er ausländischer Abstammung ist, muss er per Gesetz noch drei Monate weiter beschäftigt werden und wird daraufhin in das mysteriöse Dorf Hellfjord versetzt. Doch kurz nach seiner Ankunft geschieht ein Verbrechen und Salmander ist endlich der Ermittler, der er immer sein wollte. Auf funk.net ab 22 Uhr sichtbar. Nach Alterscheck in der App jederzeit abrufbar!