Banana - Staffel 1 (OV)

Englische Originalversion - Banana offers an intriguing peek into the lives, loves and losses of a group of young people in eight witty one-off stories. Staffel 1 komplett zu sehen. Einige Episoden sind FSK 16 und auf funk.net ab 22 Uhr abrufbar. Check doch mal die funk App, da kannst du nach Alterscheck alle Folgen jederzeit anschauen!