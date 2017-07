World of Wolfram

Drei Zimmer, Küche, Ork – Wie wäre dein Leben, wenn du es mit zwei Fantasy-Figuren teilen müsstest? In der wöchentlichen Webserie »World of Wolfram« verwandelt sich der feuchte Traum eines jeden Nerds in einen WG-Alptraum, wenn der Ork zum Abendbrot rohe Katze isst und Elfentampons das Klo verstopfen.