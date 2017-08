Young and Promising - Staffel 2

Wann ist man nicht mehr jung und steckt voller Potenzial, sondern befindet sich auf dem absteigenden Ast und ist in den Augen anderer schon bemitleidenswert? Im Herzen von Oslo geben drei junge Frauen ihr Bestes, um ihre Wunschkarriere zu starten. Dieses beständige Streben nach mehr als dem „normalen“ Leben ist anstrengend und führt zu vielen Verpflichtungen neben Liebe, Sex und wilden Parties. Während sie an ihren Berufswünschen arbeiten, müssen die Mädels erkennen, was sie wirklich mit ihrem Leben anfangen wollen und sie realisieren, dass es nicht immer nur bergauf geht.