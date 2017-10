Cleverman - Staffel 1

In der nahen Zukunft eines dystopischen Australiens leben die sogenannten "Hairypeople", Kreaturen aus den Geschichten der australischen Ureinwohner, unter den Menschen. Sie sind kräftiger und leben länger als Menschen, werden aber in Ghettos untergebracht und müssen sich gegen Diskriminierung und Ausbeutung zur Wehr setzen. Als Nachfolger des letzten Cleverman, ein Auserwählter unter den Aborigines, kommen Koen West besondere Kräfte zu, die eigentlich an seinen der Kultur viel näher stehenden Bruder Waruu gehen sollten.