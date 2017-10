The Job Lot - Staffel 2

Die Serie spielt in einem Jobcenter in der fiktiven Stadt Brownall, in den West Midlands. Dort arbeiten die neurotische Chefin Trish, der romantische Träumer Karl, Betrugsermittler George, die miesepetrige Paragrafenreiterin Angela und die Securitys Paul und Janette. Sie beschäftigen sich vor allem mit persönlichen Angelegenheiten, Klatsch und Tratsch - und manchmal auch mit schwierigen Klienten...