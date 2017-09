Die funk Wahlgemeinschaft

17:30 Uhr am Wahlsonntag: Ihr habt eure entscheidenden zwei Kreuze gemacht und wir feiern den Abend zusammen. In der bestbesetzten YouTuber-WG Deutschlands LIVE alle Infos zu den Wahlen, eure Lieblings-Youtuber, junge Politiker in der wohl jüngsten Elefantenrunde der Geschichte, Promis, Comedyeinlagen, Musik und natürlich einen bunten Blumenstrauß der guten Laune.

Mit dabei: Mirellativegal, World Wide Wohnzimmer, MrTrashpack, Nemi El-Hassan von Jäger & Sammler, die Datteltäter, Davis Schulz, Gute Arbeit Originals, Nihan0311, Fynn Kliemann und das Kliemannsland, Rob Bubble, Rayk Anders, Walulis und viele mehr.