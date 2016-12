Datenschutzerklärung

Wir nehmen den Schutz Eurer Daten sehr ernst und wir möchten, dass Ihr Euch beim Besuch unseres Web-Angebots sicher fühlt. Wir erklären Euch hier, welche Daten wir erheben und wie wir sie verwenden.

Anonyme und werbefreie Nutzung

Ihr seid hier anonym. Wir speichern keine personenbezogenen Daten ohne Eure ausdrückliche Zustimmung und wir erstellen damit keine Nutzerprofile. Unsere Inhalte sind werbefrei und enthalten daher auch keine Tracking-Programme von Werbeanbietern, die Euer Surfverhalten protokollieren.

Persönliche Daten

Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten. Daten wie IP-Adresse etc. kommen zwar – wie bei jedem anderen Aufruf im Web – bei uns an, werden aber von uns nicht weiterverarbeitet. Eure personenbezogenen Daten wie Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erhalten wir nur dann, wenn Ihr uns diese Daten ausdrücklich mitteilt – zum Beispiel, weil Ihr einen Newsletter abonnieren möchtet und uns da Eure E-Mail-Adresse angebt, an die wir ihn schicken sollen.

Diese Daten speichern wir solange, wie Ihr den entsprechenden Service in Anspruch nehmen wollt, danach werden sie gelöscht. Wir behandeln Eure persönlichen Daten vertraulich und geben sie keinesfalls an Dritte weiter. Ihr könnt Eure Daten jederzeit einsehen, berichtigen, löschen oder sperren lassen oder Eure Einwilligung in die Nutzung widerrufen (siehe unten: Auskunftsrecht).

Protokolldaten

Euer Browser sendet beim Zugriff auf unsere App eine Reihe von technischen Daten, die von unseren Servern protokolliert werden. Es werden Eure IP-Adresse, Eure Browserkennung und Domain, der Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, die übertragene Datenmenge sowie der erfolgreiche Abruf in einer Protokolldatei festgehalten.

Alle Daten in den Protokolldateien sind zum einen ohne direkten Personenbezug und werden zum anderen in keinem Fall mit den von Euch ggf. bei uns hinterlegten persönlichen Daten zusammengeführt. Die Protokolldaten dienen ausschließlich internen Zwecken und werden keinesfalls an Dritte weitergegeben. Wir verwenden sie zum Beispiel zur Behebung technischer Fehler oder um sicherzustellen, dass Unbefugte keinen Zugriff auf unsere Systeme erlangt haben.

Außerdem werden wir Eure Daten niemals dafür verwenden, um Euch Werbung anzuzeigen. Unsere Angebote sind 100 % werbefrei. Wir werden Eure Daten nicht verkaufen oder für andere kommerzielle Zwecke verwenden.

Statistische Daten

Getrennt von persönlichen Daten und von den Protokolldaten erheben wir in einem gesonderten Verfahren statistische Daten, die die Nutzung unseres Web-Angebots dokumentieren. Mit Hilfe dieser Daten analysieren wir zum Beispiel, welche Inhalte unseres Angebots am häufigsten genutzt werden oder welche Videos an einem bestimmten Tag wie oft aufgerufen wurden oder von wo und mit welchen Endgeräten Ihr unsere Angebote nutzt.

Wir führen dabei zu keiner Zeit eine konkrete Beobachtung unserer Nutzer als identifizierbare Personen durch. Wenn Ihr unser Internetangebot besucht, fließen Eure Nutzungsdaten in die statistischen Erhebungen mit ein, ohne dass sich daraus Rückschlüsse über Euch als Person ziehen lassen. Euer Besuch auf dieser Datenschutz-Seite zählt zum Beispiel als einer von etwa 600 anonymen Besuchen im Monat.

AT Internet und INFOnline

Für die Ermittlung der anonymen statistischen Kennwerte werden Techniken der Firma AT Internet (www.atinternet.com/de) und von INFOnline genutzt. Die durch diese Techniken gesammelten Daten werden ausschließlich anonymisiert auf Servern in Deutschland gespeichert. Ihr könnt dieser anonymen Erfassung Eurer Nutzungsvorgänge dieser Services unter www.xiti.com/de/optout.aspx und optout.ioam.de widersprechen.

Optimizely

Um unser Web-Angebot kontinuierlich zu verbessern, führen wir Tests an einzelnen Bereichen durch – zum Beispiel, um die optimale Gestaltung unseres Video-Players herauszufinden. Zu solchen Testzwecken erheben wir ebenfalls statistische Daten und nutzen dafür den Webanalyse-Service „Optimizely“ der Firma Optimizely, Inc. (www.optimizely.de).

Optimizely erhebt keine personenbezogenen Daten. Die Informationen über Eure Nutzung dieser Webseite werden anonymisiert an einen Server von Optimizely in den USA übermittelt und dort gespeichert. Du kannst Optimizely deaktivieren, indem Du der Anleitung auf folgender Seite folgst: www.optimizely.com/opt_out.

Sicherheitshinweis

Wir setzen alles daran, Eure personenbezogenen Daten durch Einsatz geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch zu schützen. Bitte beachtet, dass bei der Kommunikation mittels E-Mail die Datensicherheit im Internet nicht gewährleistet werden kann. Für die aufgeführten Links zu externen Seiten übernehmen wir keine Haftung.

Auskunftsrecht

Ihr habt das Recht, über die bei uns über Euch gespeicherten Daten Auskunft zu verlangen. Bitte reicht Eure Anfrage schriftlich beim Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz (www.swr.de/unternehmen/datenschutz) ein und nennt dabei unser Web-Angebot. Der Datenschutzbeauftragte steht Euch auch für weitere Fragen zum Datenschutz im Bereich des Rundfunks, einschließlich des Rundfunkbeitrags und des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, zur Verfügung.