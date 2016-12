Manniac begleitet bei Frei.Willig.Weg Philomena und Philipp bei ihrem Freiwilligendienst in Paraguay und Kamerun. Im südamerikanischen Paraguay besucht Manniac die Mediengestalterin Philo aus München. Philomena gibt im Freiwilligen-Programm des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat und der „Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg“ in einem der Armenviertel in der Hauptstadt Asunción ein Jahr lang Kindern Musikunterricht im Rahmen des Projekt „Sonidos de la Tierra“ („Klänge der Erde“). Dafür hat die gelernte Mediengestalterin sogar ihren Job als Tontechnikerin aufgegeben. Philipp hilft in Kamerun bei dem sozialen Projekt „Donner une Chance à l’Avenir“ (ins Deutsche übersetzt: „der Zukunft eine Chance geben“) von Brot für die Welt in Douala.