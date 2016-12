Team Playground

Über das Format

Wie hart ist es, Schule und Profisport-Karriere auf die Reihe zu kriegen? Kriegen die coolen Jungs aus dem Skatepark wirklich die meisten Mädels? Wie lern‘ ich am schnellsten einen Kickflip? Und welchen Trendsport muss diesen Winter wirklich JEDER ausprobieren? Fabi, Lukas, Leilani, Niko und Valentina sind zusammen Team Playground und nehmen die User in ihren Vlogs mit zu ihren sportlichen Herausforderungen, den Trends im Actionsport und in ihren ganz privaten Alltag.

Und was sagt Team Playground dazu

Am liebsten wären wir ständig auf Berggipfeln, in Skateparks oder an einsamen Stränden. Oft sehen wir allerdings leider nur das Krankenhaus von innen. Aber hey, das macht nix, denn wir können gut einstecken. Hinfallen, wieder Aufstehen und es NOCHMAL versuchen – das ist unsere Lebenseinstellung.