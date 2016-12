funk Life

Über das Format

In »funk Life« geht es um Beteiligung und Interaktion. Um echte Ereignisse. Aber auch um Croissants und Männer-Ballett, mit denen die Zeit an der schlimmsten Nerv-Ampel der Umgebung versüßt wird. Oder um einen Ork zum Anfassen, der ein Ständchen auf der Gamescom singt und für Free Hugs bereitsteht. Mit den Real-Life-Events »funk Life« reagiert funk auf Trends und Shitstorms in den sozialen Netzwerken und transportiert sie ins echte Leben – zurück zu den Leuten, die sich vorher nur im Netz darüber ausgetauscht haben.

Und das sagen die Macher dazu

Wir alle unterhalten uns jeden Tag in sozialen Medien über Themen, die uns nerven, interessieren oder begeistern. Wir nehmen diese Themen auf und machen etwas Unerwartetes daraus.